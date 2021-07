Steigende Strompreise Dieser Bäcker zeigt, wie Energiewende funktioniert

„Mission accomplished“ - Mission erfüllt, könnte man meinen. Doch Schüren ist Überzeugungstäter und Pionier. Er will andere an seinen Erfahrungen teilhaben lassen - und hält für die IHK nun am Wochenende Vorträge für andere Handwerker. Er veranstaltet Führungen und beantwortet E-Mails von Kollegen bis tief in die Nacht. Er trat in die Grüne Partei ein und gründete dort, argwöhnisch beäugt von einigen „Fundis“, deren Kontaktgruppe zur Wirtschaft mit. Er sieht sich als Brückenbauer zwischen Mittelstand und Klimaschützern. Es gebe ja anteilig nicht unbedingt zu viele Handwerker und Unternehmer in der Politik, sagt er lachend, „ich kann von Kollege zu Kollege viele Klischees ausräumen.“ Im September will er in den Bundestag.