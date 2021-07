Steigende Strompreise: Dieser Bäcker zeigt, wie Energiewende funktioniert

Dass hier Bio-Brötchen und Öko-Brezeln produziert werden, ist nicht unbedingt auf Anhieb erkennbar. Das erste, was am Stammsitz der Bäckereikette Schüren in Hilden ins Auge sticht, sind die vielen Elektroautos, die an den Ladesäulen hängen. Und das riesige, leicht schräge Pultdach, auf dem eine 170 Kilowatt-Photovoltaikanlage (PV) Strom produziert. Besitzer Roland Schüren, der die 1905 gegründete Backkette 1991 von seinem Vater übernahm, ist noch beschäftigt. Er führt im weißen Kittel und mit Duschhaube eine Gruppe Bäcker-Kollegen aus Süddeutschland durch seine Fabrik. Sie alle interessiert vor allem eines: Wie hat es der Kollege geschafft, seine Strom- und Gaskosten so massiv zu drücken, obwohl die Energie ja immer teurer wird?