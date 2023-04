Streit um Funkfrequenzen Sennheiser bietet den Mobilfunk-Multis Paroli

Es klingt nach einem Thema für Nerds. Funkwellen im Bereich 470 bis 694 MHz – das sogenannte UHF-Spektrum – werden bisher hauptsächlich für die DVB-T2-Übertragung, also für den terrestrischen Antennenempfang des Rundfunks in den Haushalten, genutzt. Aber auch die Signale drahtloser Funkmikrofone bei Konzerten oder anderen Events laufen auf diesen „Kulturfrequenzen“, wie sie in der Branche genannt werden. Veranstalter und Technikhersteller würden das gern weiter so halten. Telekom & Co. haben nun ihre Lobbyisten in Bewegung gesetzt, um die Frequenzen zu kapern.