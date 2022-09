Stromsparen „Weihnachtsbeleuchtung auszuschalten, ist reine Symbolpolitik“

Neben der geringen Bedeutung für den kommunalen Strombedarf stellt der Lobbyist in eigener Sache die große wirtschaftliche Bedeutung von Licht in Innenstädten in den Mittelpunkt. In ganz Deutschland und auch Europa gebe es Städte, die Millionen von Besucher nur wegen ihrer spektakulären Lichtinstallation anziehen würden. Viel mehr Menschen kämen in die Städte, wenn diese heimelig beleuchtet seien, was wiederum die lokale Wirtschaft ankurble. Die Ruhrpott-Metropole Essen zum Beispiel: „Die haben jedes Jahr fünf Millionen Besucher, was insgesamt mehr als 100 Millionen Euro Umsatz generiert“, sagt Mark: „Das muss man immer beachten, wenn man über die Ausschaltung von Weihnachtsbeleuchtung spricht.“