Sustainable Impact Award Diese Unternehmen wollen Vorbilder für Nachhaltigkeit sein

Die Antwort, die Ritter Sport seinen Kunden liefert, kann sich oft sehen lassen. Zum Beispiel begann das Unternehmen früh, Kakao und Haselnüsse auf eigenen Plantagen in Nicaragua anzubauen. Inzwischen gibt es mehrere Programme des Schokoladenherstellers, die den nachhaltigen Anbau fördern: in Peru, Ghana, Nigeria und der Elfenbeinküste. Ein weiteres Argument: Laut Asmus Wolff, der in der Geschäftsführung von Ritter Sport für Lieferketten und Energie zuständig ist, produziert der Schokoladenhersteller hierzulande klimaneutral. Das nächste Ziel sei, die Emissionen in der gesamten Lieferkette zu reduzieren. Und zwar um 42 Prozent bis 2030.