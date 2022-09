Sustainable Impact Award „Es ist eine Illusion, dass wir so weitermachen können“

Es ist ein Abend, an dem die Gäste nach dem richtigen Maß an Bewegung fragen. Im Schatten des alten Berliner Gasometers in Schöneberg, vor einer Bühne bewuchert mit dicken grünen Fahnen haben sich am Donnerstagabend einige der nachhaltigsten Unternehmerinnen und Unternehmer Deutschlands zum zweiten „Sustainable Impact Award“ der WirtschaftsWoche zusammengefunden, um gemeinsam über Nachhaltigkeit zu diskutieren.

Dass das Thema hoch aktuell ist, zeigt nicht zuletzt der Sustainability Report 2022 im Auftrag der WirtschaftsWoche, in dem Unternehmen zu ihrem persönlichen Weg beim Thema Nachhaltigkeit befragt wurden. Fazit der Studie ist ein erneut wachsender Fokus von Entscheiderinnen und Entscheidern auf das Thema, gerade mit Blick auf den Energieschock und Versorgungsprobleme nach dem russischen Angriffskrieg. Beides wirke wie ein Beschleuniger auf Entwicklungen hin zur Klimaneutralität. „Dies erfordert von Unternehmen Durchhaltefähigkeit, was gerade für kleine und mittlere Unternehmen durchaus eine größere Herausforderung darstellen kann“, heißt es in der Studie.