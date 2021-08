Sustainable Impact Award Zehn Unternehmen, die es besser machen wollen

Das Unternehmen Mahafaly hingegen ist stolz darauf, dass seine Produkte kaum Verpackungen brauchen. Seit seiner Zeit als Entwicklungshelfer arbeitet Gründer Uwe Marshall mit Handwerkerfamilien in Madagaskar zusammen. Die Frauen und Männer fertigen zum Beispiel Kämme aus Tierhörnern oder bauen Flugzeugmodelle aus alten Getränkedosen und anderen Abfällen. Mahafaly kauft die Produkte ohne Zwischenhändler direkt bei den Familien und bietet sie in Deutschland zum Beispiel in Allerweltsläden an. Alle Fertigungsschritte finden in Madagaskar statt, dort werden die Produkte für den Transport in Zellulosefolie und recycelten Kartons verpackt. Bunt bedruckte Werbeverpackungen seien völlig unnötig, findet Uwe Marshall. Die Handwerkskunst spreche für sich.