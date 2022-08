„Systematisch Transparenz herstellen“ Das unterschätzte Umsatzpotenzial bei Ersatzteilen

Dabei können und wollen die meisten Maschinenbauer ihre Ersatzteilpreise nicht per Knopfdruck anpassen. In vielen Fällen hängt diese Entscheidung an einer Vielzahl von Faktoren: Wie strategisch wichtig ist der Kunde, der anruft? Will man vielleicht auf etwas Marge verzichten, um in Erinnerung zu bleiben? Was wäre der richtige Preispunkt, um jetzt einen guten Schnitt zu machen – aber dem Kunden langfristig als zuverlässiger Partner im Gedächtnis zu bleiben? „Wir stehen nicht nur im Wettbewerb mit anderen Maschinenbauern, sondern auch mit den Herstellern der Bauteile“, sagt Optima-Manager Wolf.