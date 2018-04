Die australische Verbraucherschutzbehörde ACCC hatte im Namen von mindestens 14 nachgewiesenen Geschädigten bis vor dem Bundesgerichtshof in Melbourne gegen die unabhängige Vertriebsgesellschaft Thermomix in Australia (TiA) geklagt. TiA räumte nun Versäumnisse ein und einigte sich am Mittwoch auf eine Strafzahlung von 4,6 Millionen australische Dollar, umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro.