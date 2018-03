Tönnies gegen Tönnies: Ein Schlichter für die Schlachter

Streit gibt es ja bekanntlich in den besten Familien. Doch was im Hause Tönnies passiert, dass lässt sich kaum noch als Streit bezeichnen. Es ist ein Krieg ohne Waffen, bis tief unter die Gürtellinie. So berichteten Zeugen in vergangenen Prozessen sowohl von pikanten Details aus der Firmen- wie auch aus der Familiengeschichte: von einem Ehestreit am Krankenbett, von einer Geliebten, von undurchsichtigen Geldflüssen und von hinterhältigen Versuchen, das Unternehmen zu verkaufen.