Trigema-Chef Wolfgang Grupp tritt ab: So endete das Rennen um die Nachfolge

Auch das Unternehmen Trigema hat eine Ausnahmestellung in Deutschland: War die Bekleidungsindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine der wichtigsten deutschen Wirtschaftszweige, sank deren Bedeutung in den vergangenen Jahren drastisch, weil die großen Ketten lieber in Bangladesch oder China fertigen lassen, da ihnen deutsche Näher zu teuer sind. Wolfgang Grupp senior hat sich davon nie verleiten lassen. Trigema hat immer in Deutschland produziert und will es auch weiter tun. Der Produktionsumsatz lag im Jahr 2022 bei 127,2 Millionen Euro. Derzeit arbeiten rund 1160 Menschen bei dem Familienunternehmen.