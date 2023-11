Trigema-Chef Wolfgang Grupp tritt ab

Über die Nachfolge bei den Grupps wurde schon seit Jahren diskutiert. Schließlich hat Grupp senior zwei erfolgversprechende Nachfolger herangezogen: Wolfgang Grupp junior und seine Schwester Bonita haben den Näherinnen auf dem Schoß gesessen, haben in den Schul- und Semesterferien ausgeholfen und sich nach dem Studium nirgendwo anders ausprobiert, sondern ihr Berufsleben in der Familienfirma begonnen. Sie traten in den Jahren 2013 und 2014 in das Familienunternehmen ein, trauen sich beide die Führung des Familienunternehmens zu.