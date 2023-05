True Fruits „Ein bisschen weniger Pipi-Kaka-Humor“

Die Geschichte des Unternehmens beginnt im schottischen Aberdeen, wo Nicolas Lecloux und seine Kommilitonen Inga Koster und Marco Knauf ein Auslandssemester machen und sich zu Kaffee und Kuchen treffen, irgendwo in einem unhippen Großmutter-Café, das auch Fruchtpüree servierte. In Großbritannien ein Millionenmarkt, in Deutschland damals vollkommen unbekannt. Zuhause in Deutschland suchen sich die drei BWL-Studentin Unterstützung von Biologen und Chemikern und fangen an zu pürieren – mit begrenztem Erfolg. Das Team suchte sich Kreditgeber und Abfüller, dann Verkaufskanäle. Ratschläge, doch lieber auf Plastik statt auf Glasflaschen zu setzen, ignorierten die drei Gründer. Der Durchbruch kam, als die Tankstellenkette Aral die Smoothies in den Glasflaschen listete – und auch große Marken wie Chiquita den Smoothiemarkt entdeckten und dafür warben.



Das provokante Marketingstrategie entstand nebenbei, sagt Lecloux im Chefgespräch. „Das ist keine Strategie gewesen, Ich glaube, es hat sich so hochgeschaukelt.“ Das Team sitzte zusammen, denkt über Ideen nach, findet etwas lustig. „Und es ist dann auch niemand da, der sagt: 'Das könnt ihr nicht machen, das ist doch zu krass.'“ In gewisser Weise sei True Fruits wie „ein Haufen Kinder ohne Erwachsene“ – auch heute noch.