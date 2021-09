Typisch deutsch: Wie ein Start-up mit Spezialmetallen die Industrie beglückt

Der erste große Erfolg sorgte für die erste richtig große Herausforderung: Zehn Federn aus einer sogenannten Formgedächtnislegierung (FGL) hatte das Start-up Ingpuls an einen Automobilzulieferer geschickt. Hergestellt auf selbst gebauten Drahtziehmaschinen in einer kleinen angemieteten Lagerhalle in Bochum. Der Zulieferer war begeistert – und bestellte kurzerhand eine Million Federn. Zwölf Monate hatte Ingpuls Zeit, um eine richtige Produktionslinie aufzubauen, die hohe Stückzahlen in hoher Qualität ermöglichte. Kurz vor Ablauf der Lieferfrist, so um Weihnachten 2016, wurde es dann noch mal so richtig knapp. „Da haben wir in Schlafsäcken in der Produktionshalle übernachtet“, erinnert sich Christian Großmann, Mitgründer und Chef von Ingpuls, „und Freunde und Familie haben uns in der Zeit mit Essen versorgt“.