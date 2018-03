UiPath: Dieses Start-up bringt Valley-Größen nach Rumänien

Denn professionelles Wagniskapital fehlt bisher häufig. Eine gewaltige Chance für Investoren wie Earlybird, der 2013 den ersten seiner Digital East Fonds auflegten. An Bord sind zum Beispiel EBRD, IFC (Weltbank), Europäischer Investmentfonds, ein großer europäischer Versicherungskonzern und ein japanischer Technologiekonzern: Das Kapital beläuft sich auf 150 Millionen Dollar. Insgesamt investierte der Fonds bereits in 14 Unternehmen in Osteuropa und der Türkei: „Wir orientieren uns nicht an Geografie, sondern am Talent – und das gibt es überall in dieser Region“, sagt Manger.