Umstrittener Investor Das schillernde Leben des Lars Windhorst

Berlin, am vergangenen Montag. Lars Windhorst empfängt die WirtschaftsWoche zum Gespräch in seiner Firma, die im 16. Stock des Internationalen Handelszentrums an der Friedrichstraße residiert. Den Billardtisch neben dem Konferenzraum habe er seit zehn Jahren nicht mehr benutzt, sagt er. Er hat keine Zeit zum Billardspielen. Windhorst ist viel in der Welt unterwegs, um Geld bei Investoren einzusammeln: letzte Woche Abu Dhabi, am Vortag Tel Aviv. Heute Berlin – auch, weil er am Vormittag einen Zahnarzt-Termin hatte. Schmerzen? Nein. „Null Problem.“ In dieser Woche wollte er noch weiter nach Großbritannien und Frankreich. „Physisch und psychisch habe ich ein hohes Energielevel. Vielleicht ist es Glück, vielleicht gute DNA“, sagt Windhorst.