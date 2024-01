Umweltschutz Vier Millionen Kaminöfen droht die Stilllegung – diese Innovation könnte sie retten

Kai Wolbeck stieg im Jahr 2015 als Vertriebsleiter in die Firma Kleining GmbH & Co. KG ein. Nach seiner Prokura im Jahr 2018 wurde er am 01.07.2020 zum Geschäftsführer ernannt und leitet seitdem das Unternehmen erfolgreich. Seit dem 01.01.2023 ist Herr Wolbeck zudem Gesellschafter der Firma Kleining GmbH & Co. KG.

