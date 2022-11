Ungewöhnlicher Exportschlager Kommt jetzt der sich selbst löschende Fernseher?

In Bangladesch, so scheint es, machen sie keine halben Sachen. Schon von der Fassade eines großen grauen Gebäudes hängt ein Meter langes Banner mit einem „Heartiest Welcome“ und einem Foto von Markus Fiebig darauf. Am Eingang gibt es einen großen Strauß Blumen, der deutsche Botschafter ist vor Ort, ebenso der CEO des TV-Herstellers Walton. Wenig später sitzt die ganze Gemeinschaft in einem Besprechungsraum, eine kleine Deutschlandflagge steht auf einem Tisch, genauso wie eine Flagge von Bangladesch.