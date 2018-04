Unternehmensgründer: Auf dem Land und im Osten fehlen Start-ups

Regionale Förderprogramme für mehr Unternehmensansiedlungen in der Fläche gibt es bereits. So will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Firmengründungen mit „Invest daheim“ ankurbeln, ähnliche Programme gibt es auch in anderen Regionen. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will dem Gründergeist auf die Sprünge helfen und hat dazu kürzlich eine Plattform gestartet.