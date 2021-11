Urbane Infrastrukturprojekte: Nicht weniger als die „Revolution“ im Spezialtiefbau ist das Ziel

Bei Bauer haben sie die Fräse nun erstmals massiv geschrumpft. Statt teils über zehn Meter hoch, misst sie jetzt nur eine Höhe von 2,90 Meter und passt damit in einen Container. Daher auch der Name Cube. Das soll zwei Szenarien ermöglichen: Zum einen soll die neue Fräse weniger Platz einnehmen, wenn eine Baufirma sie überirdisch auf einen Straßenzug stellt. Zum anderen – und das ist das Besondere – können die Ingenieure sie unterirdisch einsetzen. Dafür lässt sich der Container, in dem das Cube-System von Bauer schlummert, in eine Grube absetzen. Dort kann es auf einem vorher gegrabenen Tunnel per Schienensystem quer durch die Stadt fahren und so unter der Erde die Wände für die U-Bahn, das Parkhaus oder das Rechenzentren bauen – ohne Beeinträchtigung des Verkehrs und ohne Lärm, da die Mini-Fräse vollelektrisch läuft.



Auf Cube angesprochen, heißt es von einem anderen Unternehmen der Branche, dass die Maschine durchaus Zeit und Kosten sparen könne, ohne mehr dazu sagen zu wollen. Fritz Grübl, langjähriger Professor für Tunnelbau und Ingenieurgeologie an der HFT Stuttgart und dort nur „Mr. Tunnelbau“ genannt, ist da deutlich konkreter: „Die Idee ist sehr gut“, sagt er auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Dass die Oberfläche nur in kleinem Umfang beansprucht werde und auch die lärmintensiven Arbeiten unterirdisch stattfinden, sei für ihn ein „großer Vorteil“. Rückblickend auf seine Tätigkeit der vergangenen Jahre sagt er: „Wir hätten ein solches System schon öfter gebrauchen können, der Markt wäre also vorhanden.“