Vaude Wie der kulturelle Wandel im Mittelstand gelingt

Wenn Vaude etwas beschafft, entscheidet nicht nur der Preis, sondern zusammen mit dem Zulieferer wird geschaut, was geht. Und wenn der Trend in der Branche dazu geht, dass Markenartikler eigene Läden eröffnen und so den alten Fachgeschäften Konkurrenz machen, verweigert sich Vaude dem und setzt auf Partnerschaften. Privatkund*innen können bis heute nicht direkt bei Vaude kaufen, sondern werden per Software zum nächstgelegenen Fachhandel geleitet.