Vetter-Pharma-Chef Thomas Otto „Wir müssen aufpassen, dass uns die Kontrolle nicht entgleitet“

Was würde passieren?

Sollte der Betrieb der Reinräume für eine einzige Sekunde ausfallen, würde das keimfreie Klima zerstört. Dann wäre die komplette Tagesproduktion vernichtet. Wir setzen hochkomplexe Klimatechnik ein. Sollte es zu einem Blackout im Stromnetz kommen, würden zuerst Schwungräder mit gespeicherter Energie, und im Anschluss unsere Notstromaggregate übernehmen. Der Betrieb dieser Anlagen ist teuer und energieintensiv. Wir haben viele Millionen Euro investiert, um uns für den Notfall übergangsweise autark machen zu können.



Wie oft kommt es vor, dass in Deutschland der Strom zittert?

Das ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Unser Hauptwerk in Ravensburg liegt in der Nähe eines Umspannwerks. Da kommt es vielleicht zehn bis 15 Mal im Jahr vor, dass der Strom für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten ausfällt. Unser Werk am Bodensee ist etwa doppelt so häufig betroffen. Dort werden wir von einem lokalen Netzbetreiber mit Strom versorgt.