Vielfalt in Unternehmen: „Geschlechter-Diversität ist erst der Anfang“

Per Ledermann ist seit 2005 Vorstandsvorsitzender von Edding. Sein Vater gründete das Familienunternehmen 1960 gemeinsam mit Carl-Wilhelm Edding.



WirtschaftsWoche: Herr Ledermann, bevor Sie ins Familienunternehmen Edding eingestiegen sind, waren Sie in der ganzen Welt unterwegs. Sie haben in den USA studiert, sind viel durch Afrika gereist, waren längere Zeit in Namibia und Abu Dhabi tätig. Was bringen Ihnen diese Erfahrungen mit Blick aufs Geschäft?

Per Ledermann: Ich habe in dieser Zeit viele unterschiedliche Sichtweisen gesammelt. In Afrika etwa haben die Menschen einen völlig anderen Blick auf Zeit. Das Leben dort orientiert sich viel stärker an mit der Natur. Ich empfinde es als wertvoll, wenn man regelmäßig mit Realitäten konfrontiert wird, die von der eigenen abweichen, denn dann bewertet man das eigene Handeln auch anders. Nicht als das einzig Wahre.