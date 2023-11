Von wegen Beständigkeit: Top-Maschinenbauer wechseln häufiger ihr Personal

„In der Branche sind häufige Wechsel erst mal kein Zeichen von Schwäche“, sagt Bianca Illner, Leiterin der Abteilung Business Advisory beim Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA. Sie beobachte häufig Querverschiebungen zwischen Maschinen- und Anlagenbauern, „weil das in der Regel die Einarbeitungszeiten reduziert. Vergleichsweise viele Wechsel in Führungsetagen deute ich hier eher als Zeichen von Vitalität.“ Zudem stellt sie eine erfreuliche Besonderheit ihrer Branche heraus: „In letzter Zeit erklären mehr und mehr Maschinenbauer, weiblicher werden zu wollen in ihren Führungsetagen. Häufig passiert das in Form einer weiblichen CFO. Das ist schon auffällig.“