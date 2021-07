Vorbild Biontech Das sind Deutschlands innovativste Mittelständler

Von Science-Fiction-Filmen inspiriert, nahm sich Vilsmeier später vor, einen 3-D-Bildschirm für den OP-Saal zu entwickeln – in den frühen 2000ern war das visionär. Seitdem ist viel passiert. Brainlab beschäftigt heute mehr als 1800 Mitarbeiter, erwirtschaftet mehr als 400 Millionen Euro Umsatz, den Großteil außerhalb Deutschlands. Die Technologie kommt in 117 Ländern zum Einsatz.



Brainlabs wichtigstes Produkt ist eine Software, die OP-Ärzte durch den menschlichen Körper navigiert. Bei Hirntumoren schlägt das Programm etwa vor, wie das Gewebe möglichst sicher entfernt werden kann. Wenn ein Chirurgin sich nicht sicher ist, wo sie bei einer OP die Schrauben an der Wirbelsäule am besten platzieren sollte, kann sie den Eingriff vorher digital und dreidimensional simulieren. Die Technik nutzen mittlerweile alle Universitätskliniken in Deutschland, die Einsatzbereiche sind vielfältig. Die viel beachtete Mixed-Reality-Brille soll in Zukunft auch während Operationen getragen werden können.