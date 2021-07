Vorbild Biontech Das sind Deutschlands innovativste Mittelständler

Der Jahresumsatz erreichte zuletzt 729 Millionen Euro, ein Plus von vier Prozent gegenüber Vorjahr. Von den mehr als 4000 Mitarbeitern des Unternehmens arbeitet rund die Hälfte in Deutschland. Bizerba ist zwar fest in der Region verankert. So hat die Inhaberfamilie Kraut, die Nachfahren der Bizers, dem Ort etwa ein Waagenmuseum gestiftet. Doch das Unternehmen ist über seinen Heimatort hinausgewachsen. Jenseits der Schwäbischen Alb unterhält Bizerba drei weitere Produktionsstandorte in Deutschland sowie sechs Niederlassungen in Europa, China und den USA.