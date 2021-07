Vorbild Biontech Das sind Deutschlands innovativste Mittelständler

Das Prinzip dahinter ist das gleiche wie bei einer Thermoskanne. Weil Luft Kälte und Wärme leitet, wird sie abgesaugt. Die Paneele von va-Q-tec sind deutlich dünner und effektiver als Styropor-, Faser- und Schaumstoffdämmungen.



Der Dämmstoffhersteller hat sich über die Jahre zum Logistiker für eiskalte Ware entwickelt und beim Vertrieb dazugelernt. Er konnte die Boxen kaum verkaufen, da sie so teuer wie ein Kleinwagen sind. Eine kurzfristige Leihe ist attraktiver. Inzwischen hat va-q-tec also ein Leihsystem, das den Kundenwünschen – viele kommen aus der Pharmabranche – besser entspricht. Logistikzentren von va-q-tec gibt es an über 40 Standorten weltweit. Bei Bedarf können die Kunden auf va-q-tecs Thermoboxen zugreifen und sie rund um den Globus wieder zurückgeben.



Die Technologie kommt jedoch nicht nur in der Pharmabranche zu Einsatz. Sie findet sich auch in sparsamen A+++-Kühlschranken und bei der Kühlung der Batterien in Elektroautos.