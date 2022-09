Vorgaben bei Cyberattacken Mittelständler fürchten nächste Bürokratie-Eskalation

Mathias Schmidts (Name geändert) Arbeitgeber hat immerhin einen, und zwar ihn. Schmidt arbeitet für einen Maschinenbauer mit gut 80 Mitarbeitern in Baden-Württemberg und ist dort für die IT verantwortlich. Den Namen seines Unternehmens möchte er nicht in den Medien lesen. Zu den Kunden der Firma gehören zum Beispiel Hotels und Wäschereien. Sollte bei seinem Unternehmen der Betrieb eingeschränkt sein, wäre das für die natürlich erstmal ärgerlich. „Aber kritische Infrastruktur sind wir eher nicht“, sagt er. Trotzdem wird auch er sich mit NIS2 befassen müssen. „Die finanzielle Seite wird für uns gravierend“, fürchtet er. Er könne die Maßnahmen nicht allein umzusetzen, kämpfe sowieso schon seit Jahren mit zunehmendem Arbeitsaufwand. „Wir brauchen also voraussichtlich einen Dienstleister und ich brauche eine zusätzliche Qualifikation“, sagt Schmidt. Seine Sorge: Hunderte Unternehmen haben ein ähnliches Problem, der Kampf um IT-Fachkräfte und Dienstleister dürfte hart werden. „So viel IT-Know-how gibt es aber gar nicht auf dem Markt“, so Schmidt. Ob sich der Aufwand lohnt, ist fraglich.