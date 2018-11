Warsteiner-Brauerei Das Pils der Berater

Dabei galt die Deutsch-Italienerin als Managerin, die mit Markenartikel-Unternehmen und vor allem mit Brauereien vertraut ist. In ihrer Zeit als Roland Berger-Beraterin hatte sie drei nationale und internationale Brauereien betreut, kennt also die Branche mit all ihren Vor- und Nachteilen. Als Marketing-Managerin bei Barilla baute sie Mitte der Neunzigerjahre das Marketing bei der italienischen Nudelmarke in Deutschland auf. Danach war Cama beim Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg, wo sie seit 2011 in unterschiedlichen Führungspositionen arbeitete, zuletzt als Mitglied des Vorstands.