Warsteiner-Brauerei Das Pils der Berater

Camas Nachfolge tritt Christian Gieselmann an, der im März für Finanzchef Christian Rockholtz zu Warsteiner kam. Rockholtz hatte den Job ebenfalls nur ein Jahr lang gemacht. Er wechselte in den Beirat. Gieselmann übernimmt die neu geschaffene Position des Sprechers der Geschäftsleitung. Nun muss ein neuer Finanzchef gesucht werden – obwohl doch die Veränderungen in der Geschäftsführung angeblich lange feststanden.