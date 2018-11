Wegen der Strohhalme Capri Sun: Bei Plastik-Verbot müssten wir den europäischen Markt verlassen

Dieser Trinkhalm wird für die in der Schweiz sitzende, aber in Deutschland und anderen europäischen Ländern produzierende Capri Sun AG nun zu einem nach eigenen Angaben existenzgefährdenden Problem. Denn eine von der EU-Kommission vorgeschlagene und vom EU-Parlament bereits angenommene Richtlinie zur „Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt“ zielt auch auf Trinkhalme. Die gehören zu den am häufigsten an europäischen Stränden aufgefundenen Plastik-Artikeln. EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans, die treibende Kraft hinter der Richtlinie, sagte vor einigen Monaten: „Wenn Kinder wüssten, was sie mit dem Verbrauch von Einweg-Plastikhalmen anrichten, dann würden sie noch einmal nachdenken und Papierhalme nutzen – oder Strohhalme ganz weglassen.“ Das kann man als umweltpolitische Kampfansage an Capri Sun und andere Getränke mit Trinkhalm betrachten.