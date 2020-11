Weltmarktführer 2021 „Die Denkweise vieler Chefs übers Homeoffice, hat sich geändert“

Hellers Erfahrung teilen Tausende Unternehmer und Millionen von Angestellten im Land. Und vielen von ihnen ist in den vergangenen Wochen klar geworden, dass im Frühjahr mehr angestoßen wurde als nur eine ziemlich komplexe Prüfung im Fach Krisenmanagement: einen Kulturwandel, wie ihn sonst Truppen von Beratern in jahrelanger Arbeit nicht vollbringen. Aus der anfänglichen Improvisation ist vielerorts Routine geworden, was sich wie Chaos anfühlte, wurde funktionierender Alltag. Und immer mehr Manager wie Heller merken, dass keiner ihre Rolle grundsätzlich anzweifelt, nur weil sich Chefs und Mitarbeiter nicht mehr täglich sehen. Doch die Art der Kommunikation, der Motivation und Kontrolle ist eine völlig andere. Das Führen aus der Ferne ist nicht nur eine Frage der technischen Mittel.