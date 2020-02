Weltmarktführer Arri Dieser Mittelständler ist der heimliche Sieger der Oscar-Verleihung

Im Herbst etwa kamen Crews aus aller Welt in die Alpen, um im Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum drei Tage lang Beleuchtungstechnik zu testen. 50 bis 60 Leuten seien vor Ort am Schliersee gewesen – aus Japan, Norwegen, den USA und Deutschland. Vier Lkw mit zwei Tonnen Equipment. „Die haben Spaß und wir den Mehrwert“, sagt Zeiler. Im Podcast-Interview der WirtschaftsWoche verrät der Arri-Manager auch kulturelle Unterschiede. Eine amerikanische Crew „räumt erst mal den ganzen Lastwagen leer und fragt sich: Okay, was brauchen wir jetzt?“ Die deutsche Crew diskutiere im Vorfeld erst mal 15 bis 30 Minuten, was man überhaupt filmen wolle und brauche. Asiatischen Gruppe legten „gleich mal los“. Zeiler: „Es gibt kein gut oder schlecht, sondern einfach anders.“ Arri erkenne so aber, was den Kreativleuten wichtig ist.