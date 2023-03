Weltmarktführer für Näh- und Stricknadeln Mit heißer Nadel in die Post-Covid-Zeit

Nicht, wenn man dem Prym-Manager Hansen Glauben darf. Er empfängt im brandneuen Konferenzbereich der Gruppe im Stolberger Hauptquartier. Das Signal ist klar: Außen mag es traditionell aussehen, aber innen ist das Unternehmen durchaus modern. Dafür muss die Produktpalette gar nicht groß angepasst werden. „Viele aktuelle Trends spielen uns sehr in die Karten“, sagt Hansen. Das Thema Nachhaltigkeit etwa: Menschen würden zunehmend Kleidung wieder selbst ausbessern oder umändern. Fast Fashion sei out, sogenanntes Upcycling in. Mit einer auf Nachhaltigkeit getrimmten Produktlinie namens „Prym 1530“ will das Unternehmen dieser Entwicklung Rechnung tragen. Dazu kommt Marketing über Social-Media-Influencer, die das Thema Handarbeit an ein junges Publikum herantragen sollen. So veranstaltete Prym im vergangenen Sommer ein sogenanntes „Celebrate Happiness“-Event in Köln, wo unter anderem die in der Do-it-yourself-Szene populären Influencerinnen Sylvie Rasch und „ThisIsKachi“ auftraten. Sorge vor der unmittelbaren Zukunft? Hat Hansen keine: „Das Jahr 2023 hat für uns sogar besser begonnen als das Jahr 2022.“