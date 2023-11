Weltmarktführer für Wassertrennung Chinesische Investoren verkaufen hessischen Mittelständler Aqseptence

Der Kern der Gruppierung, der hessische Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen-Spezialist Passavant, wurde 1988 vom damaligen Mannheimer Baukonzern Bilfinger-Berger gekauft (heute: Bilfinger SE). Dieser formte 2013 die neue Sparte Bilfinger Water Technologie, angereichert durch mehrere Zukäufe, etwa Diemme aus Italien und den US-Spezialfilterhersteller Johnson Screens. Doch der Mannheimer Konzern geriet wenige Jahre später in eine Krise und verkaufte jene Wassertechnik-Sparte im Februar 2016 für rund 200 Millionen Euro an eine deutsche Beteiligungsfirma der chinesischen Firma Chengdu Techcent Environment. Die wiederum wurde kurze Zeit später an ZEG veräußert.