Weltmarktführer: Future Champions Diese Unternehmen sind bereit für den großen Sprung

Christoph Müller, Titularprofessor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen, erstellt für die WirtschaftsWoche jährlich die Liste der angehenden deutschen Weltmarktführer (Future Champions). Für die Aufnahme müssen Unternehmen in ihrem Weltmarktsegment die Nummer eins oder zwei sein, mindestens fünf Millionen Euro Jahresumsatz mit mindestens 40 Prozent Auslandsanteil haben und auf mindestens drei Kontinenten aktiv sein. Die Daten stammen aus dem Bundesanzeiger, oder die Unternehmen übermitteln sie. In der Liste sind einige Unternehmen enthalten, die gerade erst diesen Status erlangt haben. Andere Firmen – in diesem Jahr immerhin acht – sind gar noch weiter gewachsen und werden hier nicht mehr aufgelistet, da sie in diesem Jahr in die Liga der Weltmarktführer aufsteigen.