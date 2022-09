Weltmarktführer Innovation Day Bonita Grupp: „Wir haben die zehnfachen Energiekosten im Vergleich zu 2020“

Frau Grupp, Ihr Vater Wolfgang Grupp ist 80 Jahre alt. Er sagte mal: „Wenn meine Kinder nicht meine Nachfolger werden, habe ich etwas falsch gemacht“. Wer wird denn nun sein Nachfolger – Sie oder Ihr Bruder Wolfgang?

Darauf kann ich Ihnen heute noch keine Antwort geben. Lust haben wir beide darauf. Für uns ist wichtig, dass die Firma in die nächste Generation kommt. Wir können beide in der Firma arbeiten, die Firma führen – aber einer Person muss die Inhaberschaft gehören. Mein Vater möchte dadurch vermeiden, dass wir uns streiten, was in vielen Familienunternehmen der Fall ist. Wir werden uns so entscheiden, wie es am besten zu unseren Lebenswegen passt. Niemand soll sich gezwungen fühlen, fortan in Burladingen zu sein und das komplette Leben auf die Firma auszurichten. Das muss auch in die Lebensplanung passen!