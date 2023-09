Weltmarktführer Innovation Day: Welche Branchen sind es wert, sie mit Staatsgeld zu pampern?

„Das einzige, was wir bei der Entwicklung neuer Technologien nicht brauchen, ist die Politik“, resümiert Sabine Herold, frustriert von bürokratischen Hürden. Staatssekretärin Brantner will die Kritik am Staat abzuschwächen. In China habe die Politik letztendlich die richtigen Rahmenbedingungen für den E-Auto-Boom gesetzt, die deutschen Hersteller hätten die Transformation verschlafen. Aufgeben will Brantner die Branche in Deutschland noch nicht. „Wir sind auf einer Aufholjagd, und die müssen wir jetzt gewinnen“, sagt Brantner.



Lesen Sie auch: Nur ein paar Milliarden Peanuts für die Industrie