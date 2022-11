Weltmarktführer Webasto „Ich würde tendenziell mehr Geld in den USA investieren als in China“

Trotzdem sagen Sie: China darf im Portfolio nicht zu groß werden?

Wir investieren auch weiterhin in China, wenn wir dort Chancen realisieren können. Allerdings sehen wir in letzter Zeit auch, dass das Wachstum in China nicht mehr so stark ist. In der Kfz-Produktion hat China den Höhepunkt im Jahr 2017 erreicht – seitdem sind die Zahlen rückläufig. Wir sind also auch auf der Suche nach neuem Wachstumspotenzial. Und Südostasien wächst. In den USA konnten wir unter anderem durch die Lokalisierung einer neuen innovativen Technologie wachsen. In Indien sind wir seit zehn Jahren vertreten, der Markt ist aber lange Zeit nicht richtig angesprungen – jetzt aber doch. In Indien produzieren wir inzwischen Dächer, die wir vorher in Japan oder Korea hergestellt haben und profitieren vom Marktwachstum. Die Entwicklung in Thailand haben wir in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt. Jetzt sehen wir eine stärkere Nachfrage nach unseren Produkten, bei der sich Investitionen im Land für uns lohnen. Wir sehen die Potenziale in diesen asiatischen Ländern und nutzen sie – nichtsdestotrotz ist China nach wie vor ein riesengroßer und für uns attraktiver Markt.