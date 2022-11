Weltmarktführer Webasto „Ich würde tendenziell mehr Geld in den USA investieren als in China“

Wie hat sich Ihr persönliches Berufsleben im Vergleich zu vor Corona verändert – inwieweit leben Sie hybrid?

Ich bin weitestgehend im Büro an unserem Hauptsitz in Stockdorf. Ich wohne hier in der Nähe. Meine Reisen Richtung Asien sind gegen Null gesunken. Ich würde mich freuen, wenn ich nächstes Jahr wieder unsere Standorte in China, Südkorea und auch Indien besuchen könnte. In Nordamerika bin ich aktuell wieder regelmäßig. Was ich zusätzlich vermisse ist der Austausch innerhalb unserer Branche, beispielweise die informellen Gespräche an einem Abend nach einer Veranstaltung.