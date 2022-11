Weltmarktführer Webasto „Ich würde tendenziell mehr Geld in den USA investieren als in China“

Für den US-Autobauer Ford hat Webasto 2018 den Auftrag für mehrere Dachvarianten für den Geländewagen Bronco erhalten. Der Start des Projekts lief dann recht unglücklich und kostete Webasto zig Millionen Euro. Was haben Sie daraus gelernt?

Wir haben das technologisch anspruchsvolle und variantenreiche Projekt mitten in der Coronazeit gelauncht. Die Startphase fiel in eine Zeit, in der die Welt im Ausnahmezustand war. Der Bau eines neuen Werkes verzögerte sich, die neuen Anlagen und Material konnten nicht zeitgerecht geliefert werden. Dann bekamen unsere Experten aus Europa keine Einreisegenehmigung, um das Equipment im neuen US-Werk zu installieren und Mitarbeitende vor Ort einzuweisen. Gleichzeitig brauchten wir neue Leute, aber der Arbeitsmarkt in den USA war wie leergefegt. Das alles hat zu Problemen in der Anfangsphase geführt. Außerdem hat der Kunde eine relativ scharfe Hochlaufkurve gehabt. Normalerweise laufen neue Modelle langsam an – in diesem Fall aber hat Ford die Produktion wegen der riesigen Nachfrage extrem schnell hochgefahren.