Der dritte Punkt ist ein wunder Punkt: Wie tief ist die Strukturkrise des deutschen Standorts – und wie schnell kann sie überwunden werden? 2023 ist ein verlorenes Jahr, ein Jahr der Sorgen und Blockaden, mit einer Regierung, die die Krise nicht erkennt oder sie schönredet, während andere Länder wie die USA für neue Investitionen sorgen. Ja, sie locken mit viel Geld. Entscheidend aber ist, was am Ende dabei rauskommt: der Aufbruch. Den sehnt man sich hier inzwischen herbei, damit es in all diesen Dörfern und Tälern, die ich aus dem Zug gesehen habe, weiter brummt – wie in den Jahrzehnten zuvor.



Lesen Sie auch: Weltmarktführer – we were the Champions