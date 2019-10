Werke werden geschlossen Kettler muss aufgeben

Die Hoffnung war groß – nicht zum ersten Mal setzte das Unternehmen auf ein Comeback. Als im Juli dieses Jahres Insolvenz angemeldet wurde, war es bereits das dritte Mal in nur vier Jahren. Jedes Mal hieß es am Ende, Kettler könne gerettet werden und auch dieses Mal gab es eine Chance auf einen Neuanfang. So machte der Insolvenzsachwalter Georg Kreplin noch im Sommer im Gespräch mit der WirtschaftsWoche den Mitarbeitern Mut: „Es gibt gute Chancen, das Unternehmen zu erhalten“, sagte Kreplin. Auch Juristin Annamia Beyer, die Kettler gemeinsam mit dem Restrukturierungsexperten Lambrecht beriet, sprach von „Aussicht auf Erfolg“. Laut Lambrecht selbst war im Sommer ebenso Kettlers Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital „weiterhin von der Zukunftsfähigkeit der deutschen Produktionsstandorte überzeugt“ und beteiligte sich aktiv an der Sanierung.