Windenergie „Bei Staatsforst und Kommunen ist die Gier ausgebrochen“

Koehler Paper setzt aber nicht nur auf Windkraft, sondern investiert in diesem Jahr gewaltig in die CO2-Vermeidung an seinen Standorten. Acht Millionen Euro kostete die Umstellung des Kraftwerks im thüringischen Greiz von Braunkohle auf Biomasse. Im März dieses Jahres hat dort der Probebetrieb begonnen. Mehr als 80 Millionen Euro kostet die derzeit laufende Umrüstung des Koehler-Kraftwerks am Hauptquartier in Oberkirch von Steinkohle auf Biomasse. Die Umstellung in Greiz spart mehr als 24.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ein, die in Oberkirch über 150.000 Tonnen. Die gefundenen Verfahren sind innovativ, weil sie bisher nicht nutzbare Biomassesortimente als Brennstoff einsetzen und die Dekarbonisierung von Heizkraftwerken dadurch weit über Koehler hinaus voran bringen können. Die Eigenversorgung mit Biomasse wiederum hat Koehler durch die Übernahme der Mehrheit an der Zollikofer Gruppe im baden-württembergischen Bad Wurzach 2021 abgesichert.