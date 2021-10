Wirtschaft, Karriere, Aktien und Co. In 95 Thesen zum nachhaltigen Erfolg

59. Verfolgen Sie aussichtslose Pfade! Am Ende mancher wartet ein neues Land.



60. Wer seine Kunden fragt, erfährt niemals Neues. Woher sollen sie wissen, was möglich ist?



61. Wer immer im Blick behält, was sich auf seinem Feld tut, verpasst die wahren Umwälzungen.

62. Die Masse kann irren: Anleger sollten sich an der Börse ein eigenes Urteil zutrauen.



63. Dem langfristigen Vermögensaufbau hilft stetiger und nachhaltiger Zuwachs viel mehr als der hohe, schnelle Gewinn, erkauft mit großen Risiken.



64. Reserven und Kapitalpuffer sollten Teil jeder Anlagestrategie sein. Sei es für günstige Gelegenheiten, sei es für überraschende Ausgaben. Nur wer liquide ist, bleibt handlungsfähig.



65. Die Anlagestrategie muss nicht kompliziert sein. Entscheidend ist das Durchhalten.