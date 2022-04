Wirtschaftsgeschichte in Bildern Was wurde eigentlich aus Grundig?

Max Grundig wird 1908 in Nürnberg geboren und wächst in einfachen Verhältnissen auf. 1922 beginnt er eine Lehre als Einzelhandelskaufmann. Das neue Medium Radio interessiert ihn sehr, mit 16 bastelt Grundig mit gekauften Bauteilen seinen ersten Detektor-Apparat. 1930 macht er sich mit einem Radiogeschäft in Fürth selbständig. Grundig tritt nie der NSDAP bei, produziert aber in der Kriegszeit indirekt für die Wehrmacht und beschäftigt Zwangsarbeiter.

Auf dem Foto zu sehen: Fürth in den 1930er Jahren



Bild: imago images