WSF-Mittel Papierhersteller Leipa erhält 40 Millionen Euro Staatshilfe

Mit Leipa findet sich erstmals seit August 2021 wieder ein neues Unternehmen in der Aufstellung des Bundeswirtschaftsministeriums. Im laufenden Jahr hatte der WSF bislang nur bestehende Unterstützungszusagen erweitert, etwa bei Galeria Karstadt Kaufhof und beim Industrieunternehmen Global Retool. Die Leipa-Gruppe ist in Familienbesitz, der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck ist Vorsitzender des Aufsichtsrats.



Lesen Sie auch: In welchen Wirtschaftszweigen es 2022 ums Überleben geht.