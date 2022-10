Unternehmen in Deutschland werden einer Studie zufolge im Vergleich mit anderen Industrienationen sehr stark reguliert. Von 21 untersuchten Staaten rutschte Deutschland dieses Jahr auf Rang 19 ab, nachdem es 2020 noch den 14. Platz belegt hatte. Das geht aus einer Untersuchung des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen hervor, die am Mittwoch in München veröffentlicht wurde.