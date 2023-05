Zu viel Mia san mia Chaos beim FC Bayern: Wie bei der letzten Provinzfirma

In anderen mittelständischen Unternehmen wäre solch eine Personalstrategie jedenfalls kaum sanktionsfähig. Merkwürdig daran: Der Aufsichtsrat des FC Bayern ist mit Vertretern von Dax-Unternehmen besetzt: Adidas, Audi, Allianz, Deutsche Telekom. Sie sollten wissen, wie professionelle Unternehmensführung funktioniert. In den vergangenen Monaten und Jahren werden sie dies beim FC Bayern aber eher nicht gesehen haben. Besagter Herbert Hainer, immerhin 16 Jahre lang Adidas-Vorstandschef, führt das Gremium – und muss als Präsident auch Verantwortung tragen für solche Mängel. Die Wiederverwendung ehemaliger Bayern-Spieler in Managementpositionen bezeichnete Hainer im „Kicker“-Interview als „absolutes Plus. Das macht uns stark. Der FC Bayern ist erneuerbare Energie“. Die Verantwortlichen beim FC Bayern müssen aufpassen, dass der Ausbau der Erneuerbaren bei ihnen nicht zum Selbstzweck verkommt.



