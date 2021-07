Zwei Jahre Betriebsrat bei Würth Angst vorm Klassenkampf in Künzelsau

Es ist weniger als zwei Jahre her, da entwickelte sich in Künzelsau ein historischer Vorgang. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte bekam die Würth GmbH einen Betriebsrat. Es war nicht der erste seiner Art in der gesamten Unternehmensgruppe. Andere Würth-Gesellschaften hatten durchaus schon Erfahrung mit Arbeitnehmervertretungen. Aber für die große und mächtige Zentrale in Künzelsau war die Existenz eines Betriebsrats Neuland – und von Anfang an eine Konfliktzone.